Deutsche Post: profitti salgono a 2,71 mld di euro nel 2017, proposto dividendo a 1,15 euro (+9,5%)

Daniela La Cava 7 marzo 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Post ha chiuso il 2017 con un utile netto che è salito del 2,8% a 2,71 miliardi di euro e un risultato operativo (Ebit) che ha evidenziato una crescita del 7,2% a 3,74 miliardi. Quanto ai ricavi hanno raggiunto la soglia di 60,4 miliardi (+5,4%). "Nel 2017 abbiamo compiuto un altro importante passo verso il raggiungimento degli obiettivi strategici e finanziari per il 2020", ha commentato Frank Appel, a.d. di Deutsche Post DHL Group. Il gruppo tedesco si attende per l'anno in corso un Ebit in crescita a quota 4,5 miliardi e indica un risultato operativo di oltre 5 miliardi per il 2020. Osservando i risultati del quarto trimestre 2017, gli utili sono scesi a 837 milioni di euro e i ricavi sono aumentati del 4,5% a 16,1 miliardi. Deutsche Post ha infine fatto sapere che proporrà all'assemblea generala degli azionisti in calendario il prossimo 24 aprile un dividendo di 1,15 euro per azione (+9,5%).