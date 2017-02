Deutsche Bank: nel IV trimestre rosso da quasi 2 mld, pesano spese legali

Valeria Panigada 2 febbraio 2017 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Nuova perdita per Deutsche Bank. La banca tedesca ha chiuso il 2016 in rosso per 1,4 miliardi di euro, dopo che già nel 2015 aveva accusato una perdita di quasi 7 miliardi. Il risultato è peggiore delle attese degli analisti che avevano calcolato un -200 milioni. I ricavi sono scesi del 10% a circa 30 miliardi di euro, in un contesto di tassi molto bassi, che rende più difficile la redditività, e di un irrigidimento della regolamentazione bancaria. A pesare sui conti anche i costi di ristrutturazione interna. Nel solo quarto trimestre 2016, la perdita netta è stata di 1,9 miliardi di euro (-2,1 miliardi l'anno prima), a causa della maxi multa negli Stati Uniti (più di 7 miliardi di dollari) e di altre spese lagli che hanno comportato oneri straordinari per 1,6 miliardi di euro.