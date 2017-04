Daimler rivede al rialzo stime 2017 dopo buon inizio d'anno

Daniela La Cava 26 aprile 2017 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in forte crescita e revisione al rialzo delle previsioni per il 2017 da parte di Daimler. La casa automobilistica tedesca si attende "una significativa crescita" dei profitti e dei ricavi del gruppo rispetto alla previsione precedente in cui indicava "un leggero aumento". Osservando i conti del primo trimestre 2017, Daimler ha registrato profitti netti pari a 2,71 miliardi di euro contro 1,35 miliardi dell'analogo periodo nel 2016, l'Ebit è invece balzato dell'87% a a 4,01 miliardi. I ricavi hanno segnato una crescita dell'11% a 38,8 miliardi.