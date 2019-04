Daimler: ricavi stabili ma utili in calo nel 1° trimestre 2019

simone borghi 26 aprile 2019 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Daimler ha iniziato l'anno in un contesto economico difficile, con ricavi stabili e utili in lieve calo nel primo trimestre. I ricavi del gruppo nei primi tre mesi del 2019 sono stati pari a 39,7 miliardi di euro, pressoché stabili rispetto al pari periodo dello scorso anno. Le vendite di autovetture e veicoli commerciali sono però diminuite del 4% a quota 773.800.Il gruppo ha raggiunto nel primo trimestre un ebit di 2.802 milioni di euro, ben al di sotto dei 3.335 milioni dell'anno precedente. L'utile netto si è leggermente indebolito a 2.149 milioni (2.354 milioni nel primo trimestre 2018), mentre l'utile netto attribuibile agli azionisti di Daimler ammonta a 2.095 milioni (2.273 milioni nel primo trimestre 2018), con una riduzione dell'utile per azione a 1,96 euro (2,12 euro nel primo trimestre 2018).Riguardo all’intero 2019, Daimler prevede una lieve crescita del fatturato. Sulla base dell'andamento atteso del mercato e delle attuali valutazioni delle divisioni, la casa automobilistica prevede inoltre che l'Ebit nel 2019 sarà leggermente superiore a quello dell'anno precedente.A Francoforte il titolo Daimler viaggia poco sopra la parità a 57,71 euro, sostanzialmente in linea con l’indice tedesco Dax.