Daimler: outlook penalizza il titolo, -3% sul listino tedesco

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Daimler ha annunciato di aver chiuso il trimestre al 31 dicembre con un utile in aumento del 19% a 2,15 miliardi di euro e un fatturato di 41 miliardi, un punto percentuale in più rispetto all’esercizio 2015. I dati sono risultati sostanzialmente in linea con le stime.



A penalizzare il titolo, in rosso del 2,96% a 67,94 dollari a Francoforte, è l’outlook 2017. Per l’esercizio in corso la casa di Stoccarda stima ricavi e risultato lordo in lieve aumento a causa delle performance deludenti del comparto camion e veicoli commerciali.