Daimler: balzo dell’utile nel 2017, cautela sul 2018

Luca Fiore 1 febbraio 2018 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Rosso di un punto e mezzo percentuale per il titolo Daimler a seguito della presentazione di conti trimestrali che hanno evidenziato un utile inferiore alle stime e un outlook prudente sul 2018.La casa tedesca ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto in aumento da 2,21 a 3,2 miliardi di euro (consenso 3,23 miliardi) e ricavi per 43,6 miliardi, +6% nel confronto annuo. Sull’intero anno, l’utile è salito del 24% a 10,9 miliardi spingendo la società ad alzare il dividendo da 3,256 a 3,65 euro.