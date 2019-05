Commerzbank: nel I trimestre utile sceso del 54%, ma oltre le attese

Valeria Panigada 8 maggio 2019 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in calo per Commerzbank. La banca tedesca ha riportato nel primo trimestre dell'anno un utile netto di 120 milioni di euro, in ribasso del 54% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il calo viene attribuito a maggiori oneri fiscali. Il risultato è comunque superiore alle attese degli analisti pari a 115 milioni. I ricavi sono scesi da 2,22 a 2,16 miliardi, ma CommerzBank prevede che saliranno sull'intero anno. Una spinta potrebbe arrivare dalla divisione clienti business e private, che nel trimestre ha visto 123mila nuovi contratti e 402 miliardi di asset in Germania.Si ricorda che lo scorso mese Commerzbank ha interrotto le trattative in corso con la connazionale Deutsche Bank per una possibile fusione.