Commerzbank: nel I trimestre utile balza in avanti, oltre le aspettative

Valeria Panigada 9 maggio 2017 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in forte rialzo e sopra le attese degli analisti per Commerzbank. La banca tedesca ha riportato nel primo trimestre un utile netto di 217 milioni di euro, in aumento del 28,4% rispetto al corrispondente periodo del 2016, battendo le stime degli analisti ferme a 129 milioni. A sostenere i risultati i minori costi e una più debole tassazione. I ricavi sono saliti del 2,2% a 2,37 miliardi, contro i 2,17 miliardi previsti dal mercato.