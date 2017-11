Bmw: titolo in rosso sul Dax dopo trimestrale

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

I risultati trimestrali spingono al ribasso Bmw, con il titolo che cede quasi il 2% sull'indice Dax. Il gruppo automobilistico tedesco ha annunciato stamattina di avere chiuso il terzo trimestre dell'anno con utili in flessione dell'1,8% a 1,79 miliardi di euro, mentre il risultato operativo (Ebit) è sceso del 3,2% a 2,3 miliardi rispetto ai 2,38 miliardi dell'analogo periodo nel 2016. Sostanzialmente piatti i ricavi che si sono attestati a 23,42 miliardi di euro (+0,3%), battendo il consensus FactSet fermo a 22,97 miliardi di euro. Bmw ha tuttavia confermato le previsioni per l'intero 2017, con una solida crescita del profitto pre-tasse e un leggero rialzo dei ricavi per il segmento Automotive.