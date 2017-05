Bmw Group: ricavi superano i 23 mld nel primo trimestre. Confermate previsioni 2017

Daniela La Cava 4 maggio 2017 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Nei primi tre mesi dell'anno Bmw Group ha registrato ricavi in aumento a 23,45 miliardi di euro rispetto ai 20,85 miliardi dell'analogo periodo nel 2016, con le vendite per il segmento "automotive" che hanno mostrato una crescita del 10% a 20,7 miliardi. I profitti trimestrali sono invece aumentati del 31% a 2,15 miliardi. Il gruppo automobilistico di Monaco ha confermato i target per l'intero 2017. "Per il 2017 ci attendiamo una leggera crescita, e quindi nuove cifre record, per i volumi di vendite del segmento auto e per i profitti pre-tasse", si legge in una nota.