Bayer: vendite 2017 aumentate dell'1,5% a 35 mld, poco sotto attese

Titta Ferraro 28 febbraio 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Levendite del gruppo Bayer sono aumentate dell'1,5 percento a 35,015 miliardi di euro nel 2017 a conclusione di un anno record per i prodotti farmaceutici. Il consensus Bloomberg era per vendite leggermente più alte (35,3 mld). L'ebitda adjusted si è attestato a 9,29 mld, in linea con i riscontri del 2016 e poco sotto i 9,33 mld stimati dagli analisti. Il colosso tedesco ha visto l'utile netto aumentare del 61,9% a 7,336 miliardi di euro. Il flusso di cassa operativo da operazioni continue è salito del 2,7 percento a 6,611 miliardi di euro.