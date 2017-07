Bayer: profitti trimestrali calano a 1,22 mld di euro, abbassate stime ricavi 2017

Daniela La Cava 27 luglio 2017 - 08:55

Bayer, il big farmaceutico tedesco, chiude il secondo trimestre con utili in calo e abbassa le previsioni per l'intero esercizio. Nel dettaglio, nel periodo in esame la società ha registrato utili in calo dell'11,3% a 1,22 miliardi di euro rispetto ai 1,38 miliardi dell'anno prima. I ricavi sono saliti del 3% a 12,2 miliardi, ma hanno mancato il consensus Bloomberg pari a 12,6 miliardi. Per l'intero 2017 Bayer adesso si attende vendite in crescita oltre quota 49 miliardi di euro rispetto ai 51 miliardi indicati in precedenza.