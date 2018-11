Bayer: nel III trimestre utile salito oltre le attese, confermato outlook 2018

Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale oltre le attese per Bayer. Il gruppo tedesco chimico-farmaceutico ha evidenziato nel periodo luglio-settembre ricavi in crescita del 23% a 9,9 miliardi di euro e un utile netto di 2,87 miliardi, ossia 1,19 euro per azione, oltre le attese degli analisti ferme a 0,99 euro. Si tratta della prima volta che il business di Monsanto è stato incluso per un intero trimestre. Alla luce di questa performance, Bayer ha confermato l'outlook sull'intero anno, con ricavi previsti intorno ai 39 miliardi e utile per azione compreso tra 5,70 e 5,90 euro. Il titolo Bayer sale dello 0,80% sulla Borsa di Francoforte.