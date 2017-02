Bayer, -26% utile IV trimestre a quota 453 milioni di euro

Marco Berton 22 febbraio 2017 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Cala l'utile trimestrale del colosso farmaceutico Bayer. Il quarto trimestre ha evidenziato utili netti in contrazione del 26% a quota 453 milioni rispetto ai 613 milioni dell'anno passato. Le attese degli analisti erano per un dato in area 690 milioni. L'Ebitda del periodo ha però segnato un rialzo pari al 13,7% a 2,18 miliardi di euro, sopra le attese degli analisti pari a 2,09 miliardi. Il fatturato trimestrale si attesta a 11,82 miliardi, contro aspettative di circa 11,7 miliardi di euro.