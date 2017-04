Basf: utile trimestrale sale a 1,7 mld di euro, confermate stime 2017

Daniela La Cava 27 aprile 2017 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Basf ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,7 miliardi di euro e un utile per azione di 1,86 euro rispetto a 1,51 euro nello stesso periodo del 2016. L’utile per azione rettificato per poste non ricorrenti e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato invece di 1,97 euro rispetto agli 1,64 euro del primo trimestre 2016 (dato superiore alle attese del mercato pari a 1,81 euro). Nel trimestre in esame le vendite del gruppo Basf sono aumentate del 19%, attestandosi a 16,9 miliardi.

Alla luce di questi risultati il gruppo ha confermato le previsioni per l’anno in corso. "Ci aspettiamo un notevole aumento delle vendite, pari ad almeno il +6% - ha dichiarato Kurt Bock, presidente del board di Basf -. Vogliamo raggiungere un Ebit ante special item leggermente più elevato rispetto al 2016. Ci aspettiamo una crescita nell’ordine dell’1-10%, che si posizioni nell’estremità più alta dell’intervallo."