Basf: outlook penalizza il titolo

Rosso di oltre 3 punti percentuali a Francoforte per il titolo Basf che scende a 87,14 euro (-3,12%).



Il colosso della chimica ha chiuso il quarto trimestre con un utile di 689 milioni di euro, più che doppio nel confronto con un anno prima (339 milioni) e di sopra dei 624 milioni stimati dagli analisti. +7% per il fatturato, salito a 14,85 miliardi.



A penalizzare il titolo è la view su ricavi e Ebit: per il giro d’affari è stimato in quota +6% mentre il risultato operativo è visto in “lieve” aumento tra l’1 e il 10 per cento.