Basf: +12% per vendite trimestrali, migliora outlook per il 2017

Daniela La Cava 27 luglio 2017 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Vendite trimestrali in rialzo per Basf che ha migliorato anche l'outlook per l'intero 2017. Il big tedesco della chimica ha visto i ricavi salire del 12% a 16,3 miliardi contro i 14,5 miliardi dell'analogo periodo nel 2016, mentre il risultato operativo (Ebit) ante special item si è attestato a 2,5 miliardi di euro, con un aumento del 32% su base annua (consensus Bloomberg a 2,19 miliardi). "Il forte incremento è dovuto principalmente ad una crescita degli utili nei segmenti Chemicals e Oil & Gas", spiega la società in una nota. L’utile netto è cresciuto del 37% a 1,5 miliardi di euro rispetto ai 1,09 miliardi al secondo trimestre del 2016. Nel secondo trimestre del 2017, l’utile per azione (Eps) è stato di 1,63 euro rispetto a 1,19 euro nello stesso periodo del 2016, mentre lì'Eps rettificato è stato di 1,78 euro contro 1,30 del secondo trimestre 2016.Quanto alle previsioni per l'intero 2017 Kurt Bock, presidente del board di Basf, ha dichiarato: "Confermiamo la nostra previsione di un notevole aumento delle vendite per l’intero anno, pari ad almeno il +6%. Vista la crescita dell’utile nei primi sei mesi dell'anno, ci aspettiamo ora un aumento dell’Ebit ante special item pari ad almeno un +11% per il 2017".