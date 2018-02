Allianz, trimestrale in forte calo

alessandro chiatto 16 febbraio 2018 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Quarto trimestre del 2017 non certo brillante per Allianz. L'assicuratore tedesco ha comunicato un utile netto in calo del 22% a 1,43 miliardi di euro (1,78 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso). I ricavi sono aumentati del 5,6% a 31,7 miliardi di euro.La società ha comunicato che il calo dei profitti è dovuto principalmente alla riforma fiscale negli Stati Uniti per 135 milioni, e alla vendita di Oldenbrgische Landesbank per 210 milioni.Il Consiglio di Allianz ha proposto un dividendo di 8 euro per azione, in aumento del 5,3% rispetto ai 7,60 euro del 2016.