Allianz: nel IV trimestre utili e ricavi in aumento, proposto dividendo di 9 euro

Valeria Panigada 15 febbraio 2019 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Allianz ha registrato nel quarto trimestre del 2018 un utile netto pari a 1,70 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 1,43 miliardi dell'anno prima. I ricavi sono saliti da 31,7 a 32,7 miliardi. In crescita anche i risultati dell'intero 2018, che ha visto la compagnia tedesca realizzare un utile di 7,46 miliardi e ricavi pari a 130,6 miliardi. "Abbiamo raggiunto il più alto utile degli ultimi dieci anni nonostante la forte volatilità del mercato, specialmente nel quarto trimestre", ha dichiarato l'amministratore delegato Oliver Baete. Alla luce di questa performance Allianz ha proposto un dividendo di 9 euro per azione, che corrisponde ad un aumento del 12,5% rispetto all'anno precedente. Guardando al 2019, il gruppo delle assicurazioni punta a un utile operativo compreso tra 11 miliardi di euro e 12 miliardi di euro. In occasione dei conti, la compagnia ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 1,5 miliardi di euro. Il programma inizierà l'1 marzo.