Allianz: nel III trimestre utile e ricavi in crescita, confermato outlook 2018

Valeria Panigada 9 novembre 2018 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Allianz snocciola risultati trimestrali in crescita più del previsto e conferma le sue previsioni sull'intero 2018. La compagnia assicurativa tedesca ha registrato nel terzo trimestre del 2018 un utile netto in rialzo del 24% a 1,94 miliardi di euro, oltre gli 1,88 miliardi attesi dagli analisti. I ricavi sono saliti da 28,3 a 30,5 miliardi di euro, contro i 29,2 miliardi previsti dal mercato. In crescita anche le masse gestite con gli asset under management che hanno raggiunto per la prima volta i 2 mila miliardi di euro. Alla luce di questa performance Allianz ha confermato l'outlook per l'intero 2018, prevedendo un utile operativo di 11,1 miliardi, più o meno 500 milioni.