Adidas alza la stima di utile per il 2018 ma abbassa quella sui ricavi, titolo giù a Francoforte

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Adidas, il gruppo tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha rivisto le sue stime sull'intero anno, alzando quella relativa all'utile e abbassando quella sui ricavi a causa di una crescita più debole del previsto in Europa occidentale. Il gruppo prevede un utile netto (da operazioni continue) tra i 1,66 e i 1,72 miliardi di euro, in rialzo del 16-20% contro una precedente forchetta di 13-17 per cento. Le vendite dovrebbero salire dell'8-9 per cento, contro un +10% previsto prima. La revisione non è stata accolta bene dal mercato. In una seduta intonata al rialzo, l'azione Adidas cede sulla Borsa di Francoforte oltre 3 punti percentuali passando di mano a 197,5 euro.