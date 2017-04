Total: utile netto balza del 77% nel primo trimestre 2017

Daniela La Cava 27 aprile 2017 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle aspettative per Total in uno scenario caratterizzato dalla risalita dei prezzi del petrolio. In particolare, il colosso petrolifero francese ha visto l'utile netto rettificato balzare del 56% a 2,6 miliardi di dollari (consenso Bloomberg a 2,44 miliardi) nei primi tre mesi del 2017, mentre l'utile netto è salito del 77% a 2,85 miliardi.