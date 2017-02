Total: risultati in miglioramento grazie a ripresa petrolio, dividendo a 2,45 euro

Valeria Panigada 9 febbraio 2017 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Risultati sempre impattati dalla debolezza persistente del petrolio, ma in miglioramento per Total. Nel quarto trimestre del 2016 il colosso francese petrolifero ha riportato un utile netto rettificato (escluse le poste straordinarie) in rialzo del 16% a 2,4 miliardi di dollari, oltre i 2,26 miliardi attesi dal mercato. I ricavi sono saliti del 12% a 42,28 miliardi di dollari, grazie a un petrolio che è tornato sopra la soglia dei 50 dollari al barile. Alla luce di questi risultati Total ha proposto la distribuzione di un più alto dividendo per il 2016 a 2,45 euro per azione.