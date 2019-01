Sodexo: ricavi trimestrali in rialzo, confermati i target annuali

Daniela La Cava 10 gennaio 2019 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Sodexo ha annunciato questa mattina i risultati del primo trimestre fiscale, concluso a fine novembre, che vedono i ricavi salire a 5,67 miliardi di euro contro i 5,31 miliardi di un anno fa (+2,6% crescita vendite organiche). "La crescita del fatturato del primo trimestre si posiziona a metà della forchetta relativa alle nostre previsioni - commenta Denis Machuel, numero uno di Sodexo -, riflettendo una performance soddisfacente rispetto all'anno fiscale 2017-2018. Tuttavia, come previsto, non corrisponde alla crescita del trimestre precedente, sostenuta da fattori stagionali".Il gruppo, che vede un miglioramento graduale delle attività in Nord America, precisa inoltre che "i guadagni generati dai differenti piani di azione in corso saranno reinvestiti nelle iniziative per favorire lo sviluppo e la crescita" e aggiunge che "nel processo di reinvestimento" è possibile che vi siano "alcune differenze temporali tra i guadagni da produttività e investimenti che peseranno leggermente sul margine di profitto operativo underlying nella prima parte dell'esercizio". Sono state tuttavia confermate le previsioni per l'intero esercizio fiscale 2019, con le vendite organiche attese in crescita tra il 2 e il 3 per cento.