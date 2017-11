Societe Generale: utili e ricavi trimestrali in calo, titolo cede il 3% a Parigi

Valeria Panigada 3 novembre 2017 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in calo per Societe Generale, a causa dei bassi tassi di interesse e delle spese legali. Nel terzo trimestre dell'anno la banca francese ha riportato un utile netto in ribasso del 15% a 932 milioni di euro, mentre i ricavi sono scesi da 6,01 a 5,96 miliardi. Societe Generale ha spiegato che nel periodo ha dovuto affrontare spese legali per 300 milioni di euro, che hanno fatto salire la riserva per le controversie a 2,2 miliardi. I numeri non sono piaciuti al mercato. Questa mattina in una seduta intonata alla cautela il titolo cede oltre 3 punti percentuali sulla Borsa di Parigi.