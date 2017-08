Societe Generale in calo di oltre il 3% a Parigi dopo trimestrale

Valeria Panigada 2 agosto 2017 - 09:36

Inizio di giornata difficile per Societe Generale che sulla Borsa di Parigi cede oltre 3 punti percentuali dopo aver riportato una trimestrale in calo. Nel terzo trimestre la banca francese ha evidenziato un utile netto di 1,06 miliardi di euro, in calo del 28% rispetto al corrispondente periodo del 2016, mentre i ricavi sono scesi del 26% a 5,2 miliardi. A pesare sui risultati le spese legali e i bassi tassi di interesse che erodono la profittabilità. A mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni in Europa il titolo Societe Generale segna un -3,58% passando di mano a 48,365 euro.