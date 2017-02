SoGen: utile trimestrale in calo ma meglio di attese, verso quotazione la divisione lising auto

Valeria Panigada 9 febbraio 2017 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Société Générale (SoGen) ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con un utile netto in calo del 40,5% a 390 milioni di euro ma sopra le stime degli analisti pari a 354 milioni. I ricavi sono saliti dell'1,3% a 6,13 miliardi, contro attese per 5,99 miliardi. In occasione dei conti, la banca francese ha annunciato oggi l'intenzione di quotare in Borsa la sua divisione lising auto ALD Automotive. Senza precisare la valorizzazione, SoGen ha indicato che il processo di quotazione potrebbe avvenire entro la primavera a seconda delle condizioni di mercato. Questa mattina il titolo Société Générale si mette in evidenza sulla Borsa di Parigi con un rialzo di circa 2 punti percentuali.