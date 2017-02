Sanofi: titolo positivo dopo i conti trimestrali

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Seduta con il segno più per Sanofi, in rialzo del 2,03% a 77,44 euro. Il colosso farmaceutico francese ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un utile di 790 milioni di euro, più che doppio rispetto ai 334 milioni di un anno prima.



Il risultato al netto delle poste straordinarie si è attestato a 1,61 miliardi, -6% rispetto a un anno prima e maggiore delle attese fissate a 1,59 miliardi. +3% per il fatturato, salito a 8,87 miliardi.