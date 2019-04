Renault: ricavi in declino nel 1° trimestre 2019, guidance confermata

simone borghi 26 aprile 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Renault ha chiuso il primo trimestre 2019 con ricavi pari a 12,53 miliardi di euro, in calo del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (la contrazione è stata invece del 2,7% al netto dei corsi valutari).Una performance condizionata dalla contrazione (-5,6% annuo) delle vendite di veicoli in tutto il mondo che sono scese a quota 908.000 unità, in un mercato in calo del 7,2%. Il colosso automobilistico francese sconta il crollo registrato in Argentina e Turchia (con vendite in flessione del 47% e 42% rispettivamente, a fronte di una contrazione complessiva dei mercati del 49% e del 44%) e il ritiro dall'Iran deciso lo scorso anno per evitare le sanzioni Usa. Performance positiva invece in Europa, dove le vendite sono aumentate del 2% in un mercato in flessione del 2,4%, grazie alla buona performance di Clio, New Duster, Zoe e LCV.Renault, che si attende una flessione dell'1,6% per il mercato globale nel 2019, ha comunque confermato la guidance d'esercizio: crescita dei ricavi del gruppo, margine operativo intorno al 6% e free cash flow da operazioni automobilistiche positivo.A Parigi il titolo segna un rialzo di circa il 2% sopra quota 60 euro, sovraperformando il Cac 40 che scambia sulla parità.