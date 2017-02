Renault: conti 2016 positivi, titolo sale di quasi il 2%

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Renault ha terminato l’esercizio 2016 con ricavi per 51,24 miliardi di euro, +13,1% rispetto a un anno prima, e un utile netto di 3,54 miliardi di euro, in rialzo di quasi 20 punti percentuali (+19,7%) sul 2015.



Per l’esercizio corrente il management stima un incremento dei ricavi e della marginalità. Sul listino francese il titolo sale dell’1,84% a 84,31 euro.