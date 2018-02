Renault chiude 2017 con risultati record, titolo accelera a Parigi (+3%)

Valeria Panigada 16 febbraio 2018 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Renault accelera sulla Borsa di Parigi, dopo aver riportato nel 2017 risultati record. La casa automobilistica francese ha chiuso l'anno scorso con un fatturato di 58,77 miliardi di euro, sui massimi storici e in rialzo del 14,7% rispetto all'anno prima. L'utile netto è salito del 49,6% al record di 5,11 miliardi. Alla luce di questa performance, Renault ha proposto un dividendo di 32,55 euro per azione, in aumento rispetto ai 3,15 euro dell'anno prima, e ha confermato le sue previsioni di crescita dei mercati nel 2018, stimando un aumento del 2,5% della domanda di auto nel mondo. In scia ai conti, il titolo Renault segna a Parigi un progresso di oltre il 3 per cento.