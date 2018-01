Remy Cointreau: vendite salgono a 862,1 mln di euro nei 9 mesi dell'esercizio 2017/2018

Daniela La Cava 19 gennaio 2018 - 09:25

Nei primi 9 mesi dell'esercizio 2017/2018 Remy Cointreau ha registrato vendite pari a 862,1 milioni di euro dai 836,7 milioni di un anno prima, registrando una crescita del 3% (+5,5% per la crescita organica). Nel periodo in esame le vendite dei Rémy martin sono salite del 7,9%, mentre quelle della divisione liquori hanno mostrato una flessione del 4,6 per cento.Dal punto di vista geografico, precisa il gruppo francese in una nota, tutte le aree hanno contribuito alla crescita organica del gruppo nei primi nove dell'esercizio, in particolare l'area Asia-Pacifico ha continuato a essere il principale motore di crescita. Di fronte alle vendite dei primi 9 mesi in linea con le attese, Remy Cointreau ha confermato l'obiettivo di crescita per il risultato operativo nell'esercizio 2017/2018.