Psa: ricavi trimestrali salgono del 4,9%, bene vendite Faurecia

PSA Group ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi in crescita del 4,9% a 13,6 miliardi di euro rispetto ai 13 miliardi di un anno prima. Le vendite della divisione "automotive" sono cresciute del 2,5% a 9,01 miliardi di euro, grazie soprattutto al lancio di nuove vetture che ha più che compensato l'effetto negativo dei tassi di cambio (-1%), mentre le vendite di Faurecia (componentistica per automobili) sono balzate del 9,4% nel trimestre in esame. Quanto alle prospettive per il mercato dell'auto il gruppo francese ha detto di attendersi una crescita dell'1% in Europa e del 2% in America Latina.