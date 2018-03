Peugeot: pieno di utili nel 2017, +21% per i ricavi

Daniela La Cava 1 marzo 2018 - 08:34

Pieno di utili per Peugeot nel 2017. Il gruppo automobilistico francese ha archiviato il 2017 con profitti netti di gruppo in rialzo del 12% a 1,93 miliardi di euro, un dato che si raffronta con gli utili per 1,73 miliardi di un anno prima, mentre i ricavi sono saliti del 21% a 65,2 miliardi di euro. Gli analisti interpellati da FactSet indicavano profitti per 2,07 miliardi e un giro d'affari di 62,44 miliardi. "L'acquisizione di Opel Vauxhall è una grande opportunità per incrementare la creazione di valore", ha dichiarato Carlos Tavares, numero uno del gruppo, commentando i risultati finanziari per il 2017. Opel è stata acquisita lo scorso anno da General Motors.Per quanto riguarda le prospettive per il 2018 il gruppo transalpino si attende un mercato dell'auto stabile in Europa, e una crescita del 4% in America Latina, del 10% in Russia e del 2% in Cina.