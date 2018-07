Peugeot in rally sul Cac40 dopo conti semestrali: titolo sale del 9%

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

I conti semestrali in crescita guidano al rialzo Peugeot sul Cac40, dove il titolo della casa automobilistica francese sale di oltre il 9% a 22,37 euro. Psa ha archiviato il primo semestre con un utile netto in rialzo a 1,48 miliardi rispetto ai 1,26 miliardi di un anno fa, mentre i ricavi sono saliti del 40% a 38,4 miliardi. Numeri migliori delle attese, con il consensus FactSet che indicava profitti per 1,15 miliardi e un fatturato di 38,37 miliardi. La compagnia ha confermato le stime per l'intero 2018, con un mercato dell'auto stabile in Europa e una crescita del 4% in America Latina, del 10% in Russia e del 2% in Cina."Il gruppo dimostra dal 2014 la sua costante capacità di migliorare in termini di redditività, efficienza e volumi di vendita, nonostante un contesto difficile - commenta Carlos Tavares, numero uno di Psa -. I buoni risultati che cominciano ad arrivare da Opel Vauxhall dimostrano tutto il potenziale della nuova Opel Vauxhall". Psa ha acquistato Opel Vauxhall da Gm la scorsa estate.