Orange prevede di alzare il dividendo nel 2017, dopo buoni risultati nel 2016

Valeria Panigada 23 febbraio 2017 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Orange ha proposto di aumentare il dividendo per l'anno in corso, dopo che nel 2016 il fatturato è tornato a salire. Il gruppo francese delle tlc ha riportato nell'esercizio 2016 ricavi pari a 40,92 miliardi di euro, in rialzo dello 0,6% rispetto all'anno prima, grazie alla buona performance in Spagna e nell'area Africa e Medio Oriente. Era dal 2008 che il fatturato non evidenziava una crescita. L'Ebitda è salito dell'1,3% a 12,68 miliardi. Gli analisti (consensus Thomson Reuters) si aspettavano ricavi pari a 40,93 miliardi e un Ebitda di 12,64 miliardi. Alla luce di questa performance, Orange prevede di versare un dividendo di 65 centesimi per azione a titolo del 2017, contro i 60 centesimi per il 2016.