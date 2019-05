Orange: fatturato a 10,19 mld nel primo trimestre, confermati obiettivi 2019

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

La francese Orange ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un fatturato stabile a quota 10,19 miliardi di euro, malgrado il calo delle vendite in Francia."Durante il primo trimestre, il gruppo è riuscito a mantenere una performance commerciale di qualità, nonostante un contesto concorrenziale particolarmente difficile, in particolare nei nostri due principali mercati, Francia e Spagna", commenta Stéphane Richard, numero uno di Orange.Sulla base dei risultati dei primi tre mesi del 2019 la società transalpina delle telecomunicazioni ha confermato le previsioni per l'intero esercizio.