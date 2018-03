Lusso, Hermés: utile netto 2017 sale a 1,22 mld di euro

Daniela La Cava 21 marzo 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

La francese Hermés ha archiviato il 2017 con un utile netto in progresso dell'11% a 1,22 miliardi di euro rispetto ai 1,1 miliardi dell'analogo periodo nel 2016, mentre il risultato operativo ricorrente è salito a quota 1,92 miliardi, battendo il consensus Bloomberg pari a 1,89 miliardi. In crescita anche i ricavi che si sono attestati a 5,55 miliardi nel 2017 rispetto ai 5,2 miliardi dell'esercizio precedente. Il consiglio di amministrazione del big transalpino del lusso ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 5 euro."Hermes ha raggiunto un altro anno di risultati storici, frutto della qualità del nostro know how, del successo delle nostre creazioni, ma soprattutto dell'incredibile impegno delle donne e degli uomini di Hermés", ha dichiarato Axel Dumas, amministratore delegato di Hermés.