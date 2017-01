LVMH: utile 2016 sopra le stime degli analisti

Luca Fiore 26 gennaio 2017 - 18:37

MILANO (Finanza.com)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi per 37,6 miliardi di euro, il 5% in più rispetto a un anno prima. A livello organico il giro d’affari ha segnato un +6%. I dati relativi il quarto trimestre hanno rispettivamente segnato un +9 e un +8 per cento.



L’utile dalle attività ricorrenti è salito del 6% in quota 7 miliardi di euro, al di sopra dei 6,8 miliardi stimati dagli analisti.



“In un contesto che si conferma incerto, possiamo far affidamento sul fascino dei nostri marchi e sull’agilità del nostro team in vista di un nuovo rafforzamento, nel 2017, della nostra leadership nei prodotti di alta qualità”, ha detto il presidente e Ceo di LVMH, Bernard Arnault.