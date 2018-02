Kering: profitti 2017 volano a quota 1,79 mld di euro, sostenuti da Gucci e Yves Saint Laurent

Daniela La Cava 13 febbraio 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Il 2017 è stato archiviato con profitti in forte rialzo per la francese Kering, sostenuti dalle performance registrate dai brand Gucci e Yves Saint Laurent. Il colosso transalpino del lusso ha chiuso il 2017 con utili pari a 1,79 miliardi di euro rispetto agli 814 milioni conseguiti nel 2016, mentre il risultato operativo ricorrente è balzato del 56,3% a 2,95 miliardi e ha battuto le attese del mercato a quota 2,87 miliardi. I ricavi sono saliti del 25%, attestandosi a 15,5 miliardi di euro. "Kering ha realizzato un 2017 fenomenale". Così François-Henri Pinault, numero uno del gruppo, ha commentato i risultati finanziari. Un anno "eccezionale", il 2017, in particolare per il brand Gucci che ha oltrepassato per la prima volta la soglia di 6 miliardi euro di vendite. La società intende proporre un dividendo di 6 euro ad azione, in rialzo del 30% rispetto all'esercizio passato.