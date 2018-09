Iliad: semestre delude, per la prima volta crolla numero clienti in Francia

Alessandra Caparello 4 settembre 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Dopo mesi di perdita di clienti a causa della concorrenza, la società francese di telecomunicazioni Iliad è riuscita a fermare l’emoraggia delle ultime settimane per la gioia degli investitori. Le azioni della società parigina sono aumentate fino al 13 per cento, il maggior rialzo da oltre tre anni, dopo che l'amministratore delegato Thomas Reynaud ha detto che nei mesi di luglio e agosto sono aumentati i nuovi clienti, segno che lo sforzo di vendita e marketing sta dando i suoi frutti.La società guidata da Xavier Niel ha perso 70.000 clienti mobili e 47.000 a banda larga nel primo semestre rispetto alla fine dello scorso anno e ha tagliato le sue previsioni di profitto al 2020. A fronte "dell'intensità della concorrenza e della bassa redditività delle attività fisse, Iliad ha quindi deciso di puntare a un saldo di ebitda/investimenti a circa 1 miliardo di euro a partire dal 2020", dice il gruppo in una nota, mentre in precedenza puntava a un margine "superiore" a 1 miliardo."I risultati di Iliad non sono buoni ma non terribili", ha detto via e-mail a Bloomberg Jonathan Dann, analista di RBC Capital Markets. Nel mese di maggio, Iliad ha dichiarato di aver perso clienti a banda larga per la prima volta nella sua storia, facendo crollare le azioni del gruppo di tlc del 20% in un giorno, spingendo così l'azienda a introdurre nuove politiche di promozione, fidelizzazione e fidelizzazione."I risultati commerciali del primo semestre sono stati inferiori alle nostre aspettative nonostante una performance economica relativamente solida", ha affermato Reynaud in un'intervista telefonica. "Ma abbiamo reagito molto rapidamente e abbiamo adottato misure già in giugno per affrontare la situazione e i primi risultati sono visibili". Iliad si prepara alla risalita puntando sull'accelerazione nella fibra, su nuovi prodotti e sull'Italia. Guardando ai risultati italiani, nove milioni di ricavi e un’ebitda negativo per 28 milioni di euro a fronte di 164 milioni di investimenti sono i numeri relativi al primo semestre di Iliad attivo però in Italia solo dal mese di giugno.