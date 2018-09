Iliad: nel I semestre fatturato stabile, ma perdita di 70mila clienti mobile

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

L'operatore francese Iliad, da poco sbarcato in Italia, registra un calo di abbonati mobile per la prima volta dal 2012. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo transalpino ha perso 70mila clienti mobile, a causa di una più agguerrita concorrenza. "Si tratta unicamente degli abbonati alle offerte entry-level a 2 euro", ha precisato il gruppo fondato e controllato da Xavier Niel, aggiungendo che i pacchetti di fascia alta hanno invece continuato a crescere. In Italia, dove è entrata lo scorso 29 maggio, Iliad ha raggiunto l'obiettivo di 1,5 milioni di abbonati mobile a inizio agosto. In termini finanziari, la performance si è tradotta in un fatturato stabile a 2,4 miliardi di euro e un Ebitda in calo dell'1% a 866 milioni.