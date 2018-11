Hermes: ricavi salgono a 1,46 mld€ nel terzo trimestre, centrate attese

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Hermes, big francese del lusso, ha archiviato il terzo trimestre del 2018 con ricavi pari a 1,46 miliardi di euro, in crescita del 9,4% e in linea con il consensus Bloomberg. Nei primi nove mesi dell'anno le vendite sono aumentate del 6,6% a 4,32 miliardi di euro. "Hermes ha registrato una solida crescita nei primi 9 mesi dell'anno, in tutte le aree geografiche", ha dichiarato Axel Dumas, numero uno del gruppo transalpino, che si è detto "ottimista per il futuro". Nonostante le crescenti incertezze economiche, geopolitiche e monetarie nel mondo, Hermes ha confermato gli obiettivi di nel medio termine.