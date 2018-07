Engie: fatturato stabile nel primo semestre, guidance confermata

Luca Fiore 27 luglio 2018 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta positivo per il titolo Engie a seguito della pubblicazione dei numeri del primo semestre. Nella prima parte dell’esercizio gli utili netti del colosso francese sono scesi da 1,28 miliardi a 938 milioni di euro mentre il dato core è salito, in linea con le stime, dell’1,3%. Il fatturato non ha fatto registrare variazioni di rilievo attestandosi a 30,18 miliardi di euro.Nonostante le interruzioni negli impianti nucleari in Belgio, la società ha confermato la guidance sulla restante parte dell’anno. Il titolo sul listino parigino sale dell’1,59% a 14,03 euro.