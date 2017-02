Crédit Agricole: utile trimestrale in calo, pesano svalutazioni

Valeria Panigada 15 febbraio 2017 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in calo per Crédit Agricole. La banca francese ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con un utile netto di 291 milioni di euro, in ribasso del 67% rispetto al corrispondente periodo del 2015 e sotto le aspettative degli analisti pari a 315 milioni. I ricavi sono invece saliti del 7% a 4,58 miliardi di euro. A pesare sul risultato di Crédit Agricole è stata la svalutazione di LCL, l'unità bancaria retail in Francia, per 491 milioni. Nonostante il rosso, il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione per il 2016.