BNP Paribas: utili trimestrali raddoppiati, dividendo a 2,7 euro. Obiettivi ambiziosi al 2020

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Utili più che raddoppiati per BNP Paribas. Nel quarto trimestre del 2016 la banca francese ha riportato un utile netto di 1,44 miliardi di euro, in rialzo dai 665 milioni del corrispondente periodo del 2015, ma sotto le attese degli analisti pari a 1,57 miliardi. I ricavi sono cresciuti del 2% a 10,66 miliardi, nonostante un contesto di bassi tassi di interesse. BNP Paribas rimane fiduciosa e stima una crescita dell'utile di oltre il 6,5% all'anno nei prossimi tre anni, grazie a un piano di riduzione e dei costi e a un aumento dei ricavi soprattutto nel business dei servizi finanziari internazionali e nell'investment banking. La banca, che ha diffuso anche il piano industriale, ha fatto sapere che intende aumentare il suo dividendo in media del 9% ogni anno tra il 2017 e il 2020. Per il 2016 l'istituto distribuirà un dividendo di 2,7 euro per azione, contro i 2,31 euro pagati nel 2015.