BNP Paribas: utili in calo meno del previsto nel Q2, titolo debole

Luca Fiore 28 luglio 2017 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

BNP Paribas, primo istituto francese per asset, ha chiuso il secondo trimestre con utili in calo del 6,4% a 2,4 miliardi di euro, al di sopra degli 1,94 miliardi stimati dagli analisti. Segno meno anche per il fatturato, sceso del 3,4% a 10,94 miliardi. A livello “adjusted”, il dato ha segnato un +2,5%.Sul listino parigino il titolo BNP passa di mano a 65,78 euro, lo 0,33% in meno rispetto al dato precedente.