Axa: fatturato 2016 sale oltre i 100 mld, dividendo in aumento del 5%

Valeria Panigada 23 febbraio 2017 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Risultati in crescita ma sotto le attese per Axa. La compagnia assicurativa francese ha chiuso il 2016 con un utile netto pari a 5,83 miliardi di euro, in rialzo del 2% (a tassi di cambio costanti) rispetto all'anno prima, ma sotto le stime degli analisti ferme a 5,86 miliardi. I ricavi sono saliti oltre la soglia dei 100 miliardi di euro, grazie soprattutto al ramo danni. Alla luce di questa performance, Axa ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1,16 euro per azione, in aumento del 5% rispetto a quello dell'anno prima.