Alstom: vendite salgono del 10% nel terzo trimestre 201/2019, in crescita anche nuovi ordini

Daniela La Cava 17 gennaio 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Vendite trimestrali in crescita per Alstom. Il gruppo francese ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio 2018/2019 con un giro d'affari che è salito a 2,01 miliardi di euro, in rialzo del 10% rispetto ai 1,83 miliardi dell'analogo periodo nel 2017. Con un record di nuovi ordini nel trimestre pari a 3,39 miliardi a fronte dei 1,68 miliardi di un anno fa. Nei primi nove mesi dell'esercizio 2018/19 (da inizio aprile al 31 dicembre 2018), gli ordini di Alstom hanno raggiunto i 10,5 miliardi, mentre le vendite sono salite del 16% a 6 miliardi.