Alstom: balzo degli ordini trimestrali, fusione con Siemens entro fine 2018

Valeria Panigada 17 gennaio 2018 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Alstom conta di concludere il progetto di fusione con l'attività ferroviaria della tedesca Siemens a fine anno. In particolare, entro i primi mesi dell'anno è attesa la firma dei documenti contrattuali, mentre a luglio è prevista l'assemblea generale per l'approvazione dell'operazione annunciata lo scorso settembre per contrastare il gigante cinese Crrc. Lo ha annunciato la società stessa, in occasione dei conti trimestrali. Alstom ha realizzato nel terzo trimestre dell'esercizio 2017/2018 un fatturato di 1,8 miliardi di euro, in rialzo del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, grazie al balzo degli ordini saliti del 75% a 1,68 miliardi. Gli analisti si aspettavano un fatturato pari a 1,73 miliardi e ordini per 1,1 miliardi.